До конца года 11 почтовых отделений в Псковской области сделают доступными для маломобильных граждан

12:14, 10 августа 2017, ПАИ

До конца года в Псковской области 11 отделений почтовой связи сделают доступными для маломобильных групп населения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области - филиала ФГУП «Почта России».

Всего с начала года в регионе 13 почтовых отделений модернизированы для более комфортного обслуживания людей с инвалидностью и маломобильных граждан.

В пресс-службе отметили, что плановые показатели по повышению доступности объектов и услуг в сфере почтовой связи, поставленные Правительством РФ перед Почтой России на 2016-2017 годы, выполняются на 100% и в сжатые сроки.

Программа создания доступной среды разработана Почтой России в соответствии с приказом Минкомсвязи РФ, определяющим порядок и условия обеспечения беспрепятственного доступа людей с инвалидностью к объектам и услугам почтовой связи. В результате ее реализации в масштабах всей страны доступными стали более 1800 отделений Почты России.

Доступные отделения оборудованы удобными входными пандусами и рассчитаны на свободное передвижение инвалидов-колясочников внутри помещения, а также оснащены надписями, выполненными крупным шрифтом для слабовидящих людей. По просьбе посетителя операторы почтовых отделений будут дублировать зрительную и звуковую информацию, и оказывать всю необходимую помощь. В эти помещения разрешено входить с собаками-поводырями. Во всех остальных почтовых отделениях с сотрудниками проведен дополнительный инструктаж по порядку оказания услуг людям с инвалидностью.