Изборский клуб предлагает установить памятник Сталину

12:16, 10 августа 2017, ПАИ

Члены Изборского клуба обратились к губернатору Орловской области Вадиму Потомскому с предложением воздвигнуть в Орле памятник Иосифу Сталину. Соответствующее обращение опубликовано в газете «Завтра».

В открытом письме говорится, что Вадим Потомский, «преодолев сильнейшее сопротивление недоброжелателей» и объединив «патриотическую общественность города», установил памятник Ивану Грозному, тем самым восполнив «огромное упущение историков, которые словно вычеркнули имя и образ великого царя из летописи государства российского».

«То же произошло с образом и именем Иосифа Виссарионовича Сталина, под водительством которого страна прошла самые страшные испытания XX века и сберегла для нас свободу, независимость, само существование на земле русского народа с его языком, культурой, с его стремлением в грядущее», - поясняется в обращении членов Изборского клуба.

«Воздвигая памятник Иосифу Виссарионовичу Сталину, тем самым признавая его великие заслуги перед отечеством, мы устраняем трагический исторический разрыв, в котором пропадает весь великий XX век с его победами, с неисчислимыми свершениями нашего народа, добытыми в муках и великих тратах», – подчеркивают авторы письма.

«Мы не обольщаемся. Вокруг возведения этого памятника разгорится острейшая дискуссия, как она разгорелась вокруг памятника Ивану Васильевичу Грозному. Эта дискуссия будет ещё более жаркой и непримиримой, и мы, патриоты-государственники из Изборского клуба, готовы принять участие в этой дискуссии, в этой битве умов, в которой строится сегодня государство российское», - констатируют подписавшие обращение члены Изборского клуба.

Напомним, Изборский клуб экспертов был создан в сентябре 2012 года в городе Изборске Псковской области. Инициаторами создания клуба выступили известные политики, мыслители и общественные деятели государственно-патриотической направленности. Одной из главных задач Изборского клуба является создание и представление власти и обществу России аналитических докладов, направленных на формирование обновленной патриотически ориентированной государственной политики во всех сферах национальной жизни.