Сергей Перников положительно оценил организацию лесопользования в Стругокрасненском районе

12:42, 10 августа 2017, ПАИ

Заместитель губернатора Псковской области Сергей Перников 9 августа посетил с рабочим визитом Стругокрасненский район, где проинспектировал работы по использованию, охране и восстановлению лесного хозяйства.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, один из пунктов рабочей поездки вице-губернатора — Стругокрасненское лесничество. Из принадлежащих этой организации 206 тыс. гектар - 80% леса находится в пользовании арендаторов, большая часть из которых занимается заготовкой древесины. Руководитель лесничества Федор Федоров продемонстрировал Сергею Перникову, как с помощью видеокамер осуществляется контроль и пожарный надзор в лесном фонде, а через Единую государственную автоматизированную систему (ЕГАИС) осуществляется учет заготовки древесины.

Кроме того, Стругокрасненское лесничество проводит большую работу с молодежью. В рамках школьного лесничества «Рябинушка» порядка 20 ребят, интересующихся природой, совместно с лесничими принимают участие во всевозможных экологических акциях. Также школьники под руководством старших товарищей выращивают саженцы деревьев хвойных пород.

Федор Федоров рассказал Сергею Перникову, что эти саженцы продаются арендаторам для проведения лесовосстановительных работ, а на вырученные средства для ребят организуют экскурсионные мероприятия. «Было бы неплохо использовать эти саженцы и для озеленения городского пространства», — отметил в свою очередь вице-губернатор.

Также заместитель губернатора побывал на лесосеке одного из арендаторов лесного участка — ООО «РусТимбер Псков». Он проехал по дороге, построенной арендатором, и посмотрел лесной квартал площадью 16 га, на котором ведутся лесовосстановительные работы. Весной здесь посажены около 50 тыс. хвойных деревьев, в течение пяти лет арендатор будет осуществлять за ними агроуход.

«Качество посадки нормальное, приживаемость составила 89%», — подчеркнул сопровождавший вице-губернатора заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды по вопросам лесных отношений Михаил Астафуров.

Также было отмечено, что у крупных лесозаготовителей на арендованных площадях встречаются участки с лиственной древесиной, которые в большей степени могут быть интересны малому и среднему бизнесу. Сергей Перников поручил Государственному комитету Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды подготовить предложения по кооперации лесозаготовителей и субъектов малого и среднего бизнеса по проведению рубок.

Сергей Перников в целом остался доволен качеством работы по лесопользованию и лесовосстановлению в Стругокрасненском районе. «Есть порядок в лесу, нет незаконных вырубок. В целом достаточно хорошо и профессионально построена работа», — резюмировал он.