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Общество

В сосисках из колонии в Ленобласти нашли вирус африканской чумы свиней

В сосисках, которые были изготовлены в колонии-поселении в деревне Зимитицы Ленинградской области, Россельхознадзор обнаружил вирус африканской чумы свиней (АЧС), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

В настоящее время в очаге инфекции приняли меры по недопущению распространения возбудителя АЧС. Власти Ленинградской области совместно с УФСИН проведут расследование возникшей ситуации.

Напомним, 20 июля вирус АЧС выявили в подсобном хозяйстве исправительной колонии в поселке Середка Псковской области. 31 июля на территории исправительного учреждения завершились работы по ликвидации поголовья свиней.

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