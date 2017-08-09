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Экономика

Вице-губернатор поручил решить вопрос с поставкой сырья лесопереработчику из Стругокрасненского района

Частный лесопитомник «Родник» и предприятие по переработке древесины ООО «АйВен Тимбер» посетил в Стругокрасненском районе заместитель губернатора Псковской области Сергей Перников 9 августа.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, древесины ООО «АйВен Тимбер» занимается изготовлением деревянного погонажа (вагонки, плинтусов и полуплинтусов), который реализуется в российских сетевых магазинах. В месяц обрабатывается порядка 1,5 тыс. кубометров осиновой древесины. Сергей Перников осмотрел пилорамный комплекс и основной цех обработки. Также ему показали дробилку, которая перерабатывает древесные отходы в щепу для  отопления.

Руководитель предприятия Александр Вакуленко рассказал, что, несмотря на то, что средняя зарплата у рабочих составляет 40 тыс. рублей, на предприятии в основном работают приезжие специалисты. «Нам не найти местных кадров, ленятся, а у меня принцип такой — если пришел работать, то работай», — сказал директор.

Кроме того, по словам Александра Вакуленко, предприятию не хватает сырья, поэтому они вынуждены закупать древесину в Нижегородской области и на Урале. На это Сергей Перников поручил региональному Фонду гарантий и развития предпринимательства организовать встречу лесопереработчика с арендаторами лесного фонда Псковской области для обсуждения возможностей поставок местного сырья, а также оказать содействие в решении кадрового вопроса.

Питомник «Родник» занимается выращиванием саженцев хвойных. Здесь в открытом грунте растет более 1 млн саженцев сосны из местного семенного материала. Сеянцы в основном используются арендаторами для работ по восстановлению леса в Стругокрасненском районе. В планах компании — расширение производства. Хозяйство намерено построить теплицы и заняться культивированием зеленых насаждений для ландшафтного дизайна, рассказал вице-губернатору директор ООО «Родник» Николай Бурый. Сергей Перников идею одобрил  и предложил компании меры поддержки, которые можно получить через областной Фонд гарантий и развития предпринимательства.

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