В Дедовичах судимый мужчина отобрал у прохожего телефон

13:47, 10 августа 2017, ПАИ

Сотрудники МО МВД России «Дедовичский» задержали гражданина, подозреваемого в открытом хищении имущества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 9 августа в поселке Дедовичи у дома по улице Пионерской 31-летний безработный ранее неоднократно судимый местный житель без применения насилия отобрал у мужчины мобильный телефон, после чего скрылся.

Потерпевший сообщил о произошедшем в полицию. Сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали подозреваемого. По данному факту возбуждено уголовное дело.