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Общество

12 августа состоится очередной «Тур по новостройкам»

12 августа редакция газеты «Комсомольская правда. Псков» проведет для всех желающих очередной «Тур по новостройкам». Как сообщили Псковскому агентству информации в редакции издания, участники тура смогут увидеть новые многоквартирные дома в жилых комплексах «Европа», «Пятый элемент» и «Приоритет», познакомиться с планировкой квартир, узнать о выгодных предложениях от застройщика.

«Европа» - это новый жилой квартал на Дальнем Завеличье. Отсюда рукой подать до крупного торгового центра, Ледового дворца и школы, которую откроют 1 сентября.

Жилой комплекс «Приоритет» - это два соседствующих многоквартирных дома на улицах Кузбасской дивизии и Народной. Рядом школа, городская поликлиника и больница, роддом.

«Пятый элемент» - современный квартал на Запсковье. Участникам Тура покажут квартиры в домах на Инженерной, 118 и Труда, 60. Рядом банки, больницы, магазины, почта, аптеки.

Для участия в «Туре по новостройкам» можно записаться по телефону (8112) 702-042. Участие бесплатное. Отправление 12 августа в 11:00 от редакции «Комсомольской правды» (ул. Пароменская, д. 21/33).

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