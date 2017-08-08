Директоров двух великолукских предприятий осудили за нарушение порядка хранения информации о гражданах

13:06, 10 августа 2017, ПАИ

Мировой судья судебного участка № 39 Великих Лук рассмотрел административные дела в отношении директоров ООО «Пик Сервис» и ООО «Варда», возбужденные прокурором города по статье 13.11 КоАП РФ (нарушение установленного законом порядка сбора, хранения и использования информации о гражданах (персональных данных)). Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в судебном заседании установлено, что в нарушение требований статьи 87 Трудового Кодекса РФ в ООО «Пик Сервис» и ООО «Варда» отсутствовали локальные акты, устанавливающие Порядок хранения и использования персональных данных работников.

Суд признал виновными директоров указанных организаций в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьёй 13.11 КоАП РФ и подвергнул их наказанию в виде предупреждения.