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Директоров двух великолукских предприятий осудили за нарушение порядка хранения информации о гражданах

Мировой судья судебного участка № 39 Великих Лук рассмотрел административные дела в отношении директоров ООО «Пик Сервис» и ООО «Варда», возбужденные прокурором города по статье 13.11 КоАП РФ (нарушение установленного законом порядка сбора, хранения и использования информации о гражданах (персональных данных)).  Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в судебном заседании установлено, что в нарушение требований  статьи 87 Трудового Кодекса РФ в ООО «Пик Сервис» и ООО «Варда» отсутствовали локальные акты, устанавливающие Порядок хранения и использования персональных данных работников.

Суд  признал виновными директоров указанных организаций в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьёй 13.11 КоАП РФ и подвергнул их наказанию в виде предупреждения.

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