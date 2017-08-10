Разыскиваются свидетели падения на голову псковички бытового предмета

21:40, 10 августа 2017, ПАИ

Следственный отдел ОП № 1 УМВД России по городу Пскову проводит проверку по факту причинения телесных повреждений местной жительнице. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По имеющейся информации, 25 июля в период с 14:30 до 15:20 во дворе дома 87а по улице Юбилейной на голову женщине упал выброшенный из окна бытовой предмет. В результате происшествия здоровью гражданки был причинен тяжкий опасный для жизни вред.

Полиция просит граждан, располагающих какой-либо информацией о данном происшествии, обратиться в отдел полиции № 1 УМВД России по городу Пскову по телефонам: (8112) 57-13-35 (следователь Р. Исмаилгаджиев), 59-30-00 или 02 (дежурная часть).