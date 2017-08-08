Пьяный водитель ВАЗа врезался в столб в Палкинском районе, пострадали 3 человека

13:29, 10 августа 2017, ПАИ

Отделение полиции по Палкинскому району проводит проверку по факту ДТП, которое произошло на 310-м километре федеральной трассы Санкт-Петербург – Невель. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, водитель ВАЗ-2110 врезался в световую опору, в результате чего трое находящихся в транспортном средстве мужчин получили травмы различной степени тяжести.

При оформлении ДТП и проведении проверки сотрудники полиции установили, что управлявший автомобилем гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения. Более того, он уже ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Теперь мужчину ждет еще одна судимость и уголовное наказание. Полиция напоминает, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.