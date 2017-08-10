Экс-худрук псковского театра привезет спектакль на фестиваль Довлатова

13:24, 10 августа 2017, ПАИ

17 сентября в 19:00 на большой сцене Псковского театра драмы в рамках фестиваля искусств имени Сергея Довлатова «Заповедник» состоится показ спектакля «Старший сын» режиссера Григория Козлова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра. Напомним, в 2015-2016 годах Григорий Козлов являлся его художественным руководителем.

Спектакль «Старший сын» получил приз зрительских симпатий на XXI Международном театральном фестивале «Балтийский дом», а также премию «Прорыв» в номинации «Лучшая роль второго плана» (Евгений Шумейко). Работа принимала участие в фестивалях «Будущее театральной России» (Ярославль), «Твой шанс» (Москва), «Реальный театр» (Екатеринбург).

По сюжету двое молодых людей – студент Владимир Бусыгин и торговый агент Сильва, провожая девушек в пригород, опаздывают на последнюю электричку. В поисках тепла и ночлега незадачливые ухажеры попадают в дом чудаковатого музыканта Сарафанова. Чтобы протянуть время и немного погреться, молодые люди на ходу сочиняют историю о том, что один из них – сын хозяина дома. Эта ложь приводит к самым неожиданным последствиям, переворачивая жизнь всех героев пьесы.