0
11:18
Спартакиада Союзного Государства пройдёт в Пскове 23-28 августа
14:21
Псковские ОМОНовцы провели «Зарницу» для юных спортсменов
09:33
Псковские «Барсы» выиграли хоккейный «Кубок Маргелова» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:51
Этап Чемпионата России по пляжному волейболу в Пскове (женщины) [ФОТОРЕПОРТАЖ]
11:31
Великолукский боец MMA Руслан Шамилов одержал победу над американцем на турнире в Финляндии
16:11
Команда администрации Псковской области выиграла первую игру на «Кубке Маргелова»
14:08
Великолукский боец MMA Руслан Шамилов сразится с американцем на турнире в Финляндии 5 августа
Еще новости
Спорт

«Зарядки со стражем порядка» пройдёт в псковских лагерях

УМВД России по Псковской области совместно с органами образования и Общественным советом проведет на территории региона ряд мероприятий спортивно-воспитательного характера. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В рамках всероссийской акции МВД России «Зарядка со стражем порядка», приуроченной к Дню физкультурника, сотрудники полиции и представители Общественного совета при УМВД посетят детские оздоровительные и образовательные учреждения. Гости проведут для детей спортивные занятия и расскажут о преимуществах здорового образа жизни и вреде наркотиков и алкоголя.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Спартакиада Союзного Государства пройдёт в Пскове 23-28 августа
10 августа 2017
Спартакиада Союзного Государства пройдёт в Пскове 23-28 августа
Псковские ОМОНовцы провели «Зарницу» для юных спортсменов
09 августа 2017
Псковские ОМОНовцы провели «Зарницу» для юных спортсменов
Псковские «Барсы» выиграли хоккейный «Кубок Маргелова» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
07 августа 2017
Псковские «Барсы» выиграли хоккейный «Кубок Маргелова» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Этап Чемпионата России по пляжному волейболу в Пскове (женщины) [ФОТОРЕПОРТАЖ]
06 августа 2017
Этап Чемпионата России по пляжному волейболу в Пскове (женщины) [ФОТОРЕПОРТАЖ]
Великолукский боец MMA Руслан Шамилов одержал победу над американцем на турнире в Финляндии
06 августа 2017
Великолукский боец MMA Руслан Шамилов одержал победу над американцем на турнире в Финляндии 1
Команда администрации Псковской области выиграла первую игру на «Кубке Маргелова»
05 августа 2017
Команда администрации Псковской области выиграла первую игру на «Кубке Маргелова» 1
Великолукский боец MMA Руслан Шамилов сразится с американцем на турнире в Финляндии 5 августа
05 августа 2017
Великолукский боец MMA Руслан Шамилов сразится с американцем на турнире в Финляндии 5 августа
Этап Чемпионата России по пляжному волейболу стартовал в Пскове
04 августа 2017
Этап Чемпионата России по пляжному волейболу стартовал в Пскове

Идет загрузка...