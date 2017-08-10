«Зарядки со стражем порядка» пройдёт в псковских лагерях

21:19, 10 августа 2017, ПАИ

УМВД России по Псковской области совместно с органами образования и Общественным советом проведет на территории региона ряд мероприятий спортивно-воспитательного характера. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В рамках всероссийской акции МВД России «Зарядка со стражем порядка», приуроченной к Дню физкультурника, сотрудники полиции и представители Общественного совета при УМВД посетят детские оздоровительные и образовательные учреждения. Гости проведут для детей спортивные занятия и расскажут о преимуществах здорового образа жизни и вреде наркотиков и алкоголя.