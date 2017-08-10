0
18:06
Продолжается набор участниц на конкурс «Миссис Бабушка - 2017»
17:50
Гигантский торт на «Медовом фестивале – 2017» вновь приготовит фуд-стилист из Москвы
17:47
От пара до дыма: ПАИ-live с Татьяной Антоновой (ВИДЕО)
17:38
Изборский коллектив «Тканые одежды» представит на Медовом фестивале коллекцию «Дочуша»
17:04
Глава Пскова вышел в ещё одну социальную сеть
14:59
Начался «кальянный» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
13:56
У долгостроя на улице Индустриальной в Пскове появился подрядчик, готовый завершить строительство
Еще новости
Общество

Фонд псковской библиотеки пополнился новыми детскими книгами

Псковская областная универсальная научная библиотека получила комплект детских книг в рамках благотворительного проекта «Библиотекам в дар». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

В июле писатель и журналист, профессор, литературный обозреватель Олег Жданов и петербургское издательство «Антология» выступили с инициативой передавать региональным библиотекам книги из своего ассортимента: 30 экземпляров с каждого нового тиража и книги писателей, привлеченных к реализации проекта «Библиотекам в дар». Псковская библиотека получила в дар две книги Светланы Кривошлыковой «Невероятные приключения домовёнка Мохнатика и баневёнка Веничкина в России» с автографом автора. 

Подробнее о проекте «Библиотекам в дар!» - здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Продолжается набор участниц на конкурс «Миссис Бабушка - 2017»
10 августа 2017
Продолжается набор участниц на конкурс «Миссис Бабушка - 2017»
Гигантский торт на «Медовом фестивале – 2017» вновь приготовит фуд-стилист из Москвы
10 августа 2017
Гигантский торт на «Медовом фестивале – 2017» вновь приготовит фуд-стилист из Москвы
От пара до дыма: ПАИ-live с Татьяной Антоновой (ВИДЕО)
10 августа 2017
От пара до дыма: ПАИ-live с Татьяной Антоновой (ВИДЕО)
Изборский коллектив «Тканые одежды» представит на Медовом фестивале коллекцию «Дочуша»
10 августа 2017
Изборский коллектив «Тканые одежды» представит на Медовом фестивале коллекцию «Дочуша»
Глава Пскова вышел в ещё одну социальную сеть
10 августа 2017
Глава Пскова вышел в ещё одну социальную сеть
Начался «кальянный» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
10 августа 2017
Начался «кальянный» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) 2
У долгостроя на улице Индустриальной в Пскове появился подрядчик, готовый завершить строительство
10 августа 2017
У долгостроя на улице Индустриальной в Пскове появился подрядчик, готовый завершить строительство 2
Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня» состоится в Пскове
10 августа 2017
Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня» состоится в Пскове

Идет загрузка...