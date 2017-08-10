Фонд псковской библиотеки пополнился новыми детскими книгами

19:30, 10 августа 2017, ПАИ

Псковская областная универсальная научная библиотека получила комплект детских книг в рамках благотворительного проекта «Библиотекам в дар». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

В июле писатель и журналист, профессор, литературный обозреватель Олег Жданов и петербургское издательство «Антология» выступили с инициативой передавать региональным библиотекам книги из своего ассортимента: 30 экземпляров с каждого нового тиража и книги писателей, привлеченных к реализации проекта «Библиотекам в дар». Псковская библиотека получила в дар две книги Светланы Кривошлыковой «Невероятные приключения домовёнка Мохнатика и баневёнка Веничкина в России» с автографом автора.

Подробнее о проекте «Библиотекам в дар!» - здесь.