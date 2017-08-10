Порядка 140 псковских охотников привлечены к ответственности

15:53, 10 августа 2017, ПАИ

9 августа в рамках рабочей поездки в Стругокрасненский район заместитель губернатора Псковской области Сергей Перников провел выездное совещание по вопросам лесных отношений и охотничьего надзора. В нем приняли участие представители Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды, руководители лесничеств, главные лесничии и охотоведы региона, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

На заседании были проанализированы результаты работы лесничеств региона по выполнению лесохозяйственных и контрольно-надзорных мероприятий в 2016-м году и первой половине этого года.

Заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды по вопросам лесных отношений Михаил Астафуров отметил, что в Псковской области наблюдается тенденция роста качества выполнения показателей лесохозяйственных мероприятий. В частности, уже выполнен годовой план по устройству противопожарных минерализованных полос и аншлагов, по искусственному лесовосстановлению.

Тем не менее, подчеркнул Михаил Астафуров, противопожарные профилактические работы в регионе будут продолжаться. Также областные власти усилят контроль за строительством лесохозяйственных дорог, разрубом квартальных просек и ликвидацией несанкционированных свалок.

Обсуждая вопросы государственного охотничьего надзора за 2016 год и первую половину текущего, заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды по вопросам охраны и использования объектов животного мира Андрей Горкунов рассказал, что в результате проведения более 2-х тысяч рейдовых мероприятий привлечены к ответственности порядка 140 граждан. В основном это лица, охотившиеся без разрешительных документов или те, кто не предоставил сведения о добытых охотничьих ресурсах.

Андрей Горкунов также отметил, что охотоведам Пыталовского и Островского районов удалось стабилизировать количество волков, на которых в начале года поступали многочисленные жалобы населения.

Говоря о задачах на ближайший период, зампредседателя Госкомитета обратил внимание охотоведов на необходимость тщательнее следить за соблюдением запрета применения во время охоты электронных манков и контролировать исполнение запрета охоты на гусей на водоемах Псковской области.

Кроме того, в связи с появлением очагов бешенства в Бежаницком, Новоржевском и Порховском районах он поручил подготовиться и провести отстрел енотовидной собаки и лисицы.

Также в планах Госкомитета по природопользованию и охране окружающей среды — оптимизации работы лесничих путем создания детализированных должностных инструкций. Сергей Перников подчеркнул, что организация работы на местах и добросовестное выполнение своих обязанностей каждым должен последовательно и жестко контролировать госкомитет.