Трёх пострадавших и одного погибшего деблокировали сотрудники псковского МЧС за неделю

14:26, 10 августа 2017, ПАИ

С 2 по 9 августа пожарные и спасательные подразделения Псковской области 35 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых погибли 2 человека и 37 пострадали. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

В одном случае выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешехода.

За указанный период деблокированы трое пострадавших и один погибший.

Двум травмированным гражданам была оказана доврачебная помощь, после чего пострадавших передали медицинским работникам. Четыре раза осуществлялась стабилизация транспортного средства и два раза – ликвидация вторичных факторов, в том числе тушение автомобиля. При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.