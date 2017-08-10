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Общество

Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня» состоится в Пскове

13-15 сентября в Пскове состоится Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе фестиваля.  

Его организаторами являются Всероссийский культурно-просветительский проект «Живые Лица: Навигатор по современной отечественной детской литературе», издательство для детей и юношества «БерИнгА» (Москва) и МАУК «Централизованная библиотечная система» Пскова.

В программу фестиваля войдут творческие встречи с авторами, мастер-классы, практикумы, конкурсы, интерактивный спектакль, круглый стол и другие мероприятия. Пополнить домашнюю библиотеку можно будет, посетив Книжную ярмарку.

Кроме того, в рамках фестиваля состоится Детский конкурс чтецов «Читаем стихи современных поэтов», презентация новой детской книги Василисы Кошкиной и показ спектакля «Няня для Кощея».

Фестиваль «Книжная яблоня» в Пскове будет проходить на площадках библиотек Централизованной библиотечной системы, также партнерами выступают псковские школы и Псковский областной колледж искусств им. Н. А. Римского-Корсакова.

Гостями фестиваля станут современные детские писатели Татьяна Беринг, Ирина Краева, Елена Ярышевская, Ая эН, Василиса Кошкина (Ирина Чернова), Дмитрий Шаров.

С более подробной информацией о фестивале и его Программой можно познакомиться на официальном сайте МАУК «ЦБС» города Пскова. Справки по телефону: (8112) 56-16-30.

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