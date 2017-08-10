Начался «кальянный» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Сегодня гостем ПАИ-live стала заместитель главного врача Псковского наркологического диспансера Татьяна Антонова. В медицинском учреждении она курирует работу с несовершеннолетними.
Государственная Дума планирует приравнять курение и продажу кальянов и вейпов к традиционному табаку — запретить «альтернативное» курение в общественных местах, покупать приборы для «парения» смогут только совершеннолетние. Насколько эта привычка распространена среди псковской молодежи, почему медики поддерживают стремление приравнять «парение» к курению, и так ли уж страшен кальян? Свои вопросы заместителю главного врача псковского наркологического диспансера можно оставить на странице ПАИ-live.