1
14:59
Начался «кальянный» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
13:56
У долгостроя на улице Индустриальной в Пскове появился подрядчик, готовый завершить строительство
13:45
Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня» состоится в Пскове
13:05
12 августа состоится очередной «Тур по новостройкам»
11:56
Спасение утопающих – чьих рук дело?
11:46
Определён победитель конкурса проектов реконструкции квартала в центре Пскова
10:21
Экскурсию по новостройкам устроит «Авентин – Псков» 19 августа
Еще новости
Общество

Начался «кальянный» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

Сегодня гостем ПАИ-live стала заместитель главного врача Псковского наркологического диспансера Татьяна Антонова. В медицинском учреждении она курирует работу с несовершеннолетними.

Государственная Дума планирует приравнять курение и продажу кальянов и вейпов к традиционному табаку — запретить «альтернативное» курение в общественных местах, покупать приборы для «парения» смогут только совершеннолетние. Насколько эта привычка распространена среди псковской молодежи, почему медики поддерживают стремление приравнять «парение» к курению, и так ли уж страшен кальян? Свои вопросы заместителю главного врача псковского наркологического диспансера можно оставить на странице  ПАИ-live.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Татьяна Антонова о запрете кальянов и вейпов: Надо ужесточать исполнение тех законов, которые уже приняты Начался «кальянный» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) «Кальянный» ПАИ-live пройдет 10 августа Ягодные места: ПАИ-live с Жанной Брябриной (ВИДЕО) Эксперт псковского Роспотребнадзора объяснила, как добиться проверки продавцов невкусных арбузов Количество точек продажи арбузов в Пскове сократилось Ни одной жалобы на качество арбузов в этом году в Псковской области ещё не было Начался ПАИ-live c Жанной Брябриной (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) «Арбузный» ПАИ-live начнется в 15:00 Капитаны песка: ПАИ-live c Сергеем Ершовым (ВИДЕО)
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Начался «кальянный» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
10 августа 2017
Начался «кальянный» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) 1
У долгостроя на улице Индустриальной в Пскове появился подрядчик, готовый завершить строительство
10 августа 2017
У долгостроя на улице Индустриальной в Пскове появился подрядчик, готовый завершить строительство 1
Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня» состоится в Пскове
10 августа 2017
Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня» состоится в Пскове
12 августа состоится очередной «Тур по новостройкам»
10 августа 2017
12 августа состоится очередной «Тур по новостройкам»
Определён победитель конкурса проектов реконструкции квартала в центре Пскова
10 августа 2017
Определён победитель конкурса проектов реконструкции квартала в центре Пскова
Экскурсию по новостройкам устроит «Авентин – Псков» 19 августа
10 августа 2017
Экскурсию по новостройкам устроит «Авентин – Псков» 19 августа
400-летний псковский дуб признан памятником живой природы
10 августа 2017
400-летний псковский дуб признан памятником живой природы
Отключения светофоров и света в жилых домах запланированы в Великих Луках 10 и 11 августа
09 августа 2017
Отключения светофоров и света в жилых домах запланированы в Великих Луках 10 и 11 августа

Идет загрузка...