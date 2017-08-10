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Общество

До 27 градусов тепла прогнозируются в Псковской области 11 августа

11 августа на территории Псковской области ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +13 до +18 градусов, днем – от +22 до +27.

Будет дуть ветер северо-восточных и восточных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление - низкое. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.

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