Губернатор Псковской области оценил работу агрофирмы «Черская»

14:20, 10 августа 2017, ПАИ

10 августа губернатор Псковской области Андрей Турчак в ходе рабочей поездки в Палкинский район осмотрел агрофирму «Черская», которая занимается разведением крупного рогатого скота и молочным животноводством. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

О работе фермы главе региона рассказал генеральный директор сельхозпредприятия Владимир Ткачев. Сейчас в хозяйстве насчитывается 930 голов. Все они располагаются в четырех коровниках, где установлены автоматическая система уборки навоза, а также чесалки, которые приводят в действие сами коровы. Для телят оборудовано отдельное помещение из трех отделений: для новорожденных, от 3 до 6 месяцев и молодняка от 6 месяцев до года.

В «Черской» практикуют беспривязный метод содержания коров, что, по мнению руководства, позволило повысить надои молока на 2 тонны в сутки. Всего в агрофирме получают в день почти 17 тонн молока. Сырье отправляют на маслосырзавод «Порховский» и в Санкт-Петербург на завод «Данон».

Андрей Турчак поинтересовался, коров каких пород разводят в «Черской». «Все наши, местные», — ответил руководитель предприятия и добавил, что планирует расширить поголовье до 2 тысяч. Для этого на ферме начали работу по модернизации комплекса. На эти цели запланировано 62 млн рублей. Средства пойдут на закупку поголовья и расширение коровников.

Что касается кормовой базы, то предприятие полностью обеспечивает скот собственными кормами. На сегодня уже заготовлено 770 тонн сена и 11 тыс. тонн силоса. Площадь посевных площадей — 4 тыс. га.

Владимир Ткачев также рассказал, что в «Черской» трудятся 70 человек. Средняя зарплата составляет 15 тыс. рублей в месяц. Для механизаторов предусмотрен обед.

По итогам осмотра губернатор положительно оценил работу агрофирмы и пожелал предприятию развития и дальнейших успехов.