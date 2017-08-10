Большинство ищущих работу псковичей в возрасте от 50 до 60 лет рассчитывают за зарплату до 35 тыс. рублей

14:17, 10 августа 2017, ПАИ

Служба исследований компании с Северо-Запад проанализировала резюме, размещенные на сайте hh.ru специалистами в возрасте от 50 до 60 лет из Псковской области. Как сообщили в пресс-службе компании, соискатели от 46 до 55 лет в период с июня по июль составили 9% от общего количества кандидатов из Псковской области. Традиционно самое большое количество резюме приходится на специалистов в возрасте от 26 до 35 лет (39%), каждый пятый находится в возрастном диапазоне от 36-45 лет, меньше резюме разместили кандидаты в возрасте от 22 до 25 лет и до 22 лет (по 14%). Наименьшую долю составили соискатели старше 55 лет – только 2% от общего количества резюме в Псковской области за исследуемый период.

Среди кандидатов в возрасте от 50 до 60 лет оказалось 60% мужчин и 40% женщин. Самыми популярными профессиональными областями у специалистов стали «Производство» (14%), «Бухгалтерия, финансовый учет» (13%), «Высший менеджмент» и «Продажи» (по 10%), «Административный персонал» и «Транспорт, логистика» (по 8%), а также «Строительство, недвижимость» (7%)

Зарплатные ожидания у зрелых специалистов из Псковской области распределились следующим образом: 38% претендуют на зарплату в размере от 15 до 35 тыс. рублей, еще 30% рассчитывают получать 35-50 тыс. рублей, а 16% ожидают доход от 50 до 70 тыс. рублей в месяц. Ещё 6% соискателей рассчитывают получать от 70 до 85 тыс. в месяц, а 4% - от 85 тыс. рублей. На зарплату менее 15 тыс. рублей согласны 4% кандидатов из Псковской области.

У большинства соискателей данной возрастной категории опыт работы насчитывает более 6 лет (96%). С трудовым стажем от 3 до 6 лет оказались 3% специалистов и ещё 1% с опытом работы от 1 года до 3 лет.

«Судя по данным из резюме, большинство соискателей в возрасте от 50 до 60 лет из Псковской области в разной степени владеют иностранными языками: английским (40%), немецким (6%), французским (4%). Если посмотреть на ключевые навыки, которые соискатели 50+ чаще указывают в резюме, то лидируют следующие: владение ПК (19%), организаторские навыки (15%), ведение переговоров (14%). Умение работать в команде и управлять персоналом выделяют по 13% соискателей», - отметили в HeadHunter.

Что касается пожеланий опытных специалистов из Псковской области к типу занятости, то большинство рассматривают работу с полной занятостью (98%). На частичную занятость готовы 23%, а 14% рассмотрели бы проектную работу, 5% - стажировку. Что касается графика работы, здесь также 96% готовы работать полный рабочий день, 21% устроились бы на работу с гибким графиком, и столько же соискателей готовы к сменному графику. Для 18% соискателей приемлемой является удаленная работа, а к работе вахтовым методом готовы 13% зрелых специалистов.

Добавим, что в ходе исследования были проанализированы 224 резюме, созданных на портале hh.ru соискателями в возрасте от 50 до 60 лет из Псковской области в период с 1 июня по 31 июля.