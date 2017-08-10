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Общество

Псковским турфирмам рассказали о возможностях Полистовского заповедника

8 августа представители туристических организаций Пскова ознакомились с визит-центром и экскурсионными программами Полистовского заповедника. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе заповедника, инфотур был подготовлен при участии Государственного комитета Псковской области по культуре.

Гости оценили экспозицию визит-центра, рассказывающую посетителям всех возрастов о жизни водно-болотной системы Полистовья, позавтракали блюдами традиционной русской кухни и отправились на экскурсию по экотропе «Плавницкое болото» в сопровождении специалиста по туризму Надежды Захаровой.

После возвращения их ждал обед и прогулка по деревне Цевло. Участники инфотура посетили краеведческий музей, а затем, заняв места за партами в воссозданном классе образца 1980-х годов, ответили на вопросы учителя на уроке природоведения. Осмотр научно-технической базы и чай с пирожками завершили знакомство с Полистовским заповедником.

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