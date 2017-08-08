За нецензурную брань в кафе задержали псковича сотрудники Росгвардии

14:43, 10 августа 2017, ПАИ

В Пскове сотрудники Росгвардии пресекли хулиганские действия посетителя кафе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны Отдела Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из кафе на улице Труда поступил сигнал «Тревога». Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого 47-летнего мужчину, который выражался грубой нецензурной бранью в адрес посетителей кафе.

Для привлечения к административной ответственности за мелкое хулиганство гражданин был доставлен в отдел полиции.