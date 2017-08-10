Камеры и двор печорского СИЗО проверили общественники

21:05, 10 августа 2017, ПАИ

Член Общественного совета при УМВД России по Псковской области Андрей Стегний и представители Общественной наблюдательной комиссии региона Игорь Романов и Григорий Матвеев в рамках акции «Общественный контроль» посетили изолятор временного содержания МО МВД России «Печорский». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В ходе проверки общественники осмотрели камеры, где содержатся задержанные, помещения для встреч с адвокатом и следователем, а также дворик для прогулки. Особое внимание было обращено на соблюдение санитарных норм. В ходе общения с задержанными претензий и жалоб в адрес сотрудников изолятора не поступило. Каких-либо серьезных нарушений выявлено не было.

В ходе беседы с временно исполняющим обязанности начальника МО МВД «Печорский» подполковником юстиции Романом Путиным участники акции обсудили специфические вопросы взаимодействия в сфере соблюдения прав человека, выработали стратегию по их совместному решению.