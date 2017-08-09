Македонские персики с личинками насекомых обнаружены в Пыталовском районе

14:56, 10 августа 2017, ПАИ

9 августа в многостороннем автомобильном пункте пропуска Убылинка Пыталовского района в двух партиях свежих персиков, выращенных в Македонии, были обнаружены личинки насекомых, схожие по морфологическим признакам с личинками восточной плодожорки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Наличие карантинного для Евразийского экономического союза вредителя плодовых культур было подтверждено в ходе лабораторных исследований. Ввоз партий фруктов весом 34 тонны запрёщен, обе партии возвращены на сопредельную территорию.