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Вяленую рыбу обнаружили в машине с торфом для Украины специалисты псковского Россельхознадзора

В  многостороннем грузопассажирском автомобильном пункте пропуска Шумилкино (Печорский район) было  приостановлено  движение автотранспортного средства, которое везло торф из Эстонии адрес компании, зарегистрированной на Украине. При досмотре автомобиля специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям выявили в грузовом отсеке незадекларированный товар, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Вместе с торфом в машине перевозилась вяленая рыба в тушках без упаковки, она была подвешена на  проволоке к деревянным балкам корпуса грузового отсека. Всего были обнаружены 14 рыб.

В связи с отсутствием ветеринарного сертификата страны-экспортера, товаротранспортных документов на товар "рыба вяленая в тушках, без упаковки";  отсутствием маркировки, подтверждающей происхождение товара и его безопасность; отсутствием информации о дате производства, сроке годности, условиях хранения и перевозки; нарушением правил перевозки пищевых продуктов, выразившимся в несоответствии транспортного средства требованиям для перевозки пищевых продуктов, совместной перевозке пищевых продуктов с непищевыми (торф), транзит товара по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещен. Оформлен акт о возврате груза.

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