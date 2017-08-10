Псковский суд не удовлетворил жалобу компании, оштрафованной за зарастание земель

17:21, 10 августа 2017, ПАИ

Псковский областной суд отказал в удовлетворении жалоб, поданных ООО «Патрик» на постановления Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям и оставившие их в силе решения районного суда Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления.

ООО «Патрик» было привлечено к административной ответственности за нарушения земельного законодательства, допущенные на принадлежащих ему семи земельных участках сельскохозяйственного назначения общей площадью 70 га. При осмотре земель, расположенных в районе деревни Большое Загорье Псковского района, установлено, что сельхозугодья не используются по назначению и заросли на всей площади древесно-кустарниковой и сорной растительностью. ООО «Патрик», являясь собственником земельных участков, не выполнило установленные земельным законодательством требования и не провело обязательные мероприятия по защите земель, за что компании был назначен административный штраф в размере 2 млн 800 тыс. рублей (по 400 тыс. за каждый земельный участок).

Общество обратилось с жалобами в Псковский районный суд, в которых указало, что считает совершенные правонарушения малозначительными, и просило отменить вынесенные постановления в связи с недоказанностью факта совершения административных правонарушений и вины ООО «Патрик».

Рассмотрев представленные сторонами материалы, Псковский районный суд указал ООО «Патрик», что в соответствии с частью 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо считается виновным в совершении административного правонарушения, если у него имелась возможность соблюдать установленные законом правила и нормы, но меры по их соблюдению приняты не были. У ООО «Патрик» имелась возможность выполнить обязанности по приведению земель в состояние, пригодное для сельскохозяйственного использования, но организация ей не воспользовалась. ООО «Патрик» с самого начала не оспаривало факт того, что не проводило мероприятий по улучшению состояния принадлежащих ему сельхозугодий. Доводы о признании правонарушения малозначительным также были отклонены судом. Постановления Россельхознадзора были оставлены без изменения, а жалоба – без удовлетворения.

Не согласившись с таким решением, ООО «Патрик» обжаловало его в Псковском областном суде. Рассмотрев представленные материалы, суд вышестоящей инстанции не нашел оснований для отмены решений районного суда и оставил их без изменения.