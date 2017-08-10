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Общество

Изборский коллектив «Тканые одежды» представит на Медовом фестивале коллекцию «Дочуша»

Коллектив «Тканые одежды» из Изборска представит на Медовом фестивале  в Пскове современную, «городскую», часть коллекции детской и женской одежды «Дочуша». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия. 

Коллектив создан чуть более года назад и занимается изготовлением авторских костюмов для взрослых и детей исключительно из материй ручного ткачества. В творческом тандеме работают две семьи: Лииви и Александр Покровские (изготовление тканей), Ирина и Юлия Белоусовы (авторы и исполнители моделей). 

Напомним, Медовый фестиваль пройдёт в Детском парке Пскова 19 августа с 10:00 до 18:00. Он будет включать в себя целый ряд тематических площадок. Помимо традиционной медовой ярмарки, на которой представят свою продукцию псковские пасечники, гостей фестиваля ждут гигантский торт-медовик, средства от продажи которого пойдут на благотворительные цели, многочисленные развлекательные площадки для всех возрастов, конкурсы и выступления артистов. Традиционно на фестивале будет определён самый вкусный мёд. Выберут победителя сами гости праздника путём голосования после дегустации. 

Также все желающие могут принять участие в конкурсе «Псковский медовик». Заявки на него принимаются до 18:00 17 августа. Подробнее об этом соревновании кулинаров здесь>>>.

 Желающим участвовать в фестивале и конкурсе необходимо обратиться по телефону 8-911-361-51-02, написать администраторам группы «Медовый фестиваль – 2016» в социальной сети «ВКонтакте» или на адрес электронной почты o-bannik@yandex.ru.

Отметим, псковский медовый праздник уже известен далеко за пределами региона. В 2013 году он стал лауреатом II степени Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Гастрономический туризм» и победителем Всероссийского конкурса событийного туризма «Russian open Event Expo» в номинации «Экологический туризм».

Фестиваль проводит Медиахолдинг Псковской области при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре. Цель мероприятия – поддержка местных производителей продукции пчеловодства и продвижение бренда «Псковский мёд». 

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