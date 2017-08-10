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Общество

На мечах-тямбарах сразились юные псковичи на фестивале «Железный град»

200 реконструкторов из Белгорода, Выборга, Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Пскова и ближнего зарубежья приняли участие в  XI Международном фестивале военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град», который состоялся в Изборске 5-6 августа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск». Организаторами фестиваля выступили Государственный комитет Псковской области по культуре, Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск», центр исторических проектов «Доблесть эпох». 

В первый день фестиваля состоялся торжественный проход и построение участников, дефиле исторического костюма и доспеха. Посетители мероприятия смогли увидеть пешие турниры с участием лучников по правилам маневров и конные состязания. В программе «17 век в истории Изборска» зрителям продемонстрировали реконструкцию эпизода сражения XVII века, показали приемы обращения с мушкетами и настоящим артиллерийским орудием.

Во второй день фестиваля прошёл конный рыцарский турнир по настоящим средневековым правилам.

Во время праздника работала средневековая ярмарка, где все желающие смогли приобрести сувениры.

Для самых маленьких гостей праздника имелись интерактивные и игровые площадки. Ребята смогли сразиться по средневековым правилам на мягких мечах-тямбарах.

Большое количество зрителей собирал фолк-концерт у стен крепости. В этом году концертную программу представила популярная фолк-группа из Санкт-Петербурга «Трикветрум» и коллектив из Выборга «Даркривер». 

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