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Общество

На Коммунальной в Пскове началась подготовка дворов к ремонту

В Пскове на улице Коммунальной, 38 началась подготовка дворовой территории к ремонту, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. Накануне, 9 августа, депутат Псковской городской Думы Елена Полонская организовала субботник во дворе, в котором приняли участие и жители соседнего дома по улице Коммунальной, 32. В ходе субботника был осуществлен спил аварийных деревьев и тех зеленых насаждений, снос которых жители согласовали в рамках проекта благоустройства территории.

Кроме того, демонтированы конструкции, которые угрожали жизни и здоровью детей, жители двух домов распределили привезенную землю по клумбам и цветникам. Далее запланирована замена асфальтового покрытия.

Напомним, ремонт дворов по муниципальному плану пройдет по 68 адресам. Дополнительно к городскому плану благоустройства по проекту «Формирование комфортной городской среды» ремонту подлежат еще 13 дворовых территорий. По заявкам депутатов ПГД в рамках муниципального контракта по ямочному ремонту территорий во дворах Пскова идет восстановление изношенного асфальтового покрытия, в том числе методом «карт».

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