Беречь лес призвала жителей региона администрация Псковского района

22:59, 10 августа 2017, ПАИ

Беречь лес призывают жителей Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковского района, сжигание и захоронение мусора, создание несанкционированных свалок не только запрещено законом, но и вредно для окружающей природной среды, для здоровья людей.

Растительные, древесные и пищевые остатки можно компостировать на своем участке, а все остальные отходы необходимо вывозить на лицензированный полигон. Сжигание и захоронение отходов, создание несанкционированных свалок, запрещено законом (статья 8.2. Кодекса РФ об административных правонарушениях). Статя предусматривает штрафы для граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; для должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; для юридических лиц - от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В соответствии с пунктом 17 Правил обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156, ликвидация мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов является обязанностью регионального оператора.

Профильным ведомством администрации Псковской области, ответственным за реализацию мер, направленных на недопущение и (или) ликвидацию последствий, вызванных несанкционированным размещением отходов производства и потребления на территории региона, является Государственный комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Псков, улица Ленина, дом 6а, телефон приемной: +7 (8112) 29-98-27, электронная почта: info@jkh.pskov.ru, сайт: jkh.pskov.ru).

Ответственность за нарушение правил благоустройства и санитарного содержания территорий городов и других населенных пунктов предусмотрена статьей 2.5 Закона Псковской области от 04.05.2003 № 268-03 «Об административных правонарушениях на территории Псковской области».

«Не ломай ветви деревьев и кустарников! - добавили в администрации Псковского района. - Уничтожение леса может привести к полному обмелению водоемов. Не разводи костры! Это может вызвать пожар и нанести вред растениям, птицам и животным, а на месте костра трава не сможет расти 5-7 лет». Также псковичей просят не загрязнять берега озёр банками, бутылками, упаковками и пакетами.

О лесных пожарах и незаконной вырубке леса можно сообщать по телефонам (звонок бесплатный):8 800 100 14 84, 8 800 100 94 00.