Средства от продажи 200-киллограммового торта на Медовом фестивале пойдут на лечение маленького псковича

09:54, 11 августа 2017, ПАИ

Средства, вырученные от продажи 200-киллограммового торта на Медовом фестивале – 2017, который состоится в Пскова 19 августа, пойдут на лечение маленького псковича. Как сообщили Псковскому агентству информации в благотворительном фонде «Линия жизни», традиционно выступающем в качестве партнера фестиваля, в этом году принято решение зарезервировать собранную сумму на целевое пожертвование, которое будет востребовано в тот момент, когда за помощью обратится больной ребенок из Псковской области.

Напомним, в 2016 году гости «Медового фестиваля» собрали 128 тысяч рублей на лечение 4-летнего Антона Масленникова, страдающего врожденным пороком сердца.

Благотворительный фонд помощи больным детям «Линия жизни» традиционно принимает участие в псковском Медовом фестивале. Фонд создан с целью оказания помощи детям в возрасте до 18 лет (включительно), страдающим от заболеваний, с которыми способна справиться современная медицина. Кроме того, программа фонда «Линия жизни» направлена на формирование культуры благотворительности в обществе.

Напомним, что Медовый фестиваль вновь состоится на территории Детского парка с 10:00 до 18:00. Будет включать в себя целый ряд тематических площадок. Помимо традиционной медовой ярмарки, на которой представят свою продукцию псковские пасечники, многочисленные развлекательные площадки для всех возрастов, конкурсы и выступления артистов.

Желающим участвовать в фестивале, необходимо обратиться по телефону 8-911-361-51-02, написать администраторам группы «Медовый фестиваль – 2017» в социальной сети «ВКонтакте» или на адрес электронной почты o-bannik@yandex.ru.

Отметим, псковский медовый праздник уже известен далеко за пределами региона. В 2013 году он стал лауреатом Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Гастрономический туризм» и победителем Всероссийского конкурса событийного туризма «Russian open Event Expo» в номинации «Экологический туризм».

Фестиваль проводит Медиахолдинг Псковской области при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре. Цель мероприятия – поддержка местных производителей продукции пчеловодства и продвижение бренда «Псковский мёд».