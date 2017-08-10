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Общество

Реестр мастеров народного промысла появится в Псковской области

Государственный комитет по культуре, Театрально-концертная дирекция и Информационный туристский центр составляют реестр мастеров народного промысла Псковской области - ремесленников, художников, ювелиров, кузнецов, гончаров, кукольников и других специалистов. Как сообщили Псковскому агентству информации в Информационном туристском центре Псковской области, создание реестра направлено на продвижение ремесленного потенциала региона на межрегиональных и региональных ярмарках, выставках и иных мероприятиях в сфере туризма.

Для внесения в бесплатный реестр необходимо указать контактные данные (ФИО или организация, местонахождение, телефон), а также фото- или видеоматериалы. Информацию можно присылать на почту Информационного туристского центра Псковской области infopunktpskov@yandex.ru.

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