Татьяна Антонова о запрете кальянов и вейпов: Надо ужесточать исполнение тех законов, которые уже приняты

15:29, 10 августа 2017, ПАИ

«Надо ужесточать те законы, которые уже приняты, надо повышать культуру нашего бытия», - заявила в эфире проекта ПАИ-live заместитель главного врача Псковского наркологического диспансера Татьяна Антонова, комментируя законодательную инициативу депутатов Госдумы РФ приравнять курение и продажу кальянов и вейпов к традиционному табаку, запретив «альтернативное» курение в общественных местах.

«Законов в этой области очень много принято и по алкоголю и по сигаретам, вопрос в их исполнении. Всегда мы имеем моменты, которые нарушают эти законы. Но люди, которые обязаны исполнять законодательство, выходят на первый план. Детям продают алкоголь, наркотики, есть курение в общественных местах», - пояснила она.

Вместе с тем, по данным Татьяны Антоновой, «по поводу табакокурения стали меньше обращаться людей, курильщиков стало меньше».

«Сейчас есть целевая работа по диспансеризации, и задаём вопрос – курите ли вы. Зачем вы эти делаете, сколько вы пьёте… И люди начинают задумываться. Стремление к здоровому образу жизни значительно выше. Это тенденция последних лет пяти: с 2013 года работает закон об ограничении курения в общественных местах, многое сделано», - резюмировала она.