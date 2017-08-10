Александр Седунов проконтролировал подготовку Вернявинской школы к новому учебному году

16:09, 10 августа 2017, ПАИ

10 августа начальник Государственного управления образования Александр Седунов проконтролировал ход подготовки к новому учебному году Вернявинской средней школы Палкинского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Сейчас в здании завершается косметический ремонт. Также в этом году в пищеблоке дошкольного отделения заменили напольное покрытие, завершили монтаж ограждения вокруг территории школы и установили энергосберегающие светодиодные светильники. Часть этих работ была выполнена при поддержке агрофирмы «Черская», которая на протяжении четырех лет оказывает финансовую помощь образовательному учреждению.

Александр Седунов уточнил у директора школы Галины Горанской, когда планируется закончить работы. «На 18 августа запланирована приемка образовательного учреждения. К этому времени все будет сделано», — ответила она.

В новом учебном году за парты Вернявинской школы сядут 116 учеников, а в детский сад, который расположен в этом же здании, пойдут 42 ребенка. Среди учащихся есть дети с ментальной инвалидностью.

В школе учатся дети со всей волости, и нуждающиеся обеспечены подвозом к месту учебы, отметила Галина Горанская.

В самой школе 18 учебных кабинетов, есть спортивный, тренажерный и актовый залы, столовая, библиотека, музей. Работает группа продленного дня. В одной из рекреаций установлен стол для игры в настольный теннис.

Здание оборудовано системой видеоконтроля и оповещения при эвакуации.