Прежде чем запрещать вейпы и кальяны, нужно изучить их состав, считает замглавврача псковского наркодиспансера

16:15, 10 августа 2017, ПАИ

Заместитель главного врача Псковского наркологического диспансера Татьяна Антонова считает, что прежде чем вводить запрет на вейпы и кальяны, нужно изучить состав используемых в них жидкостей и его влияние на организм человека. Об этом она заявила в эфире проекта ПАИ-live 10 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Татьяна Антонова отметила, что переходя на электронные сигареты и вейпы, человек должен быть уверен, что действительно уменьшает вредное влияние табакокурения на свой организм. Поэтому, сказала она, здесь стоит вопрос лицензирования электронных сигарет и вейпов и их наполнения. «Надо изучат, чем они наполнены, должны быть какие-то сертификаты», - добавила гостья эфира.

Она напомнила, что вейпы и кальян – это парогенераторы. «Обычная сигарета сгорает и образуются смолы, но при использовании электронной сигареты и вейпа сгорания нет, и, говоря, что это уменьшает вред на 50%. Но табак там всё же есть!» - подчеркнула Татьяна Антонова.

Врач также обратила внимание на то, что в составе пара могут быть вещества, которые являются высокими аллергическими агентами и вызывать аллергию или пневмонию. «Есть сообщения о том, что в состав входят вещества, которые могут вызвать онкологию», - сказала она.

Что касается кальянов, то Татьяна Антонова выступила против «распространения культуры одного народа на всю Россию».

«Всё запретить нельзя. Если мы ограничиваем, то ограничиваем зло, но вопрос с вейпами надо сначала исследовать до конца», - заключила гость эфира.