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Общество

От пара до дыма: ПАИ-live с Татьяной Антоновой (ВИДЕО)

Сегодня, 10 августа, гостем ПАИ-live стала заместитель главного врача Псковского наркологического диспансера Татьяна Антонова. В России планируется приравнять к традиционным сигаретам их электронные заменители, вэйпы и кальяны. В случае принятия нового закона, купить их можно будет только с 18 лет, курение «паровых» устройств будет запрещено в общественных местах. В чем опасность «парения», можно ли с помощью электронных сигарет избавится от табачной зависимости, с какого возраста «сигаретные наркоманы» попадают в наркодиспансер — смотрите в интервью с Татьяной Антоновой.

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