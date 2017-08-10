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Общество

Татьяна Антонова выступает за запрет энергетиков

«Запрещать надо энергетики, то, что разрушает мозг», - заявила заместитель главного врача Псковского наркологического диспансера Татьяна Антонова в эфире проекта ПАИ-live 10 августа.

Она также отметила, что когда принимались меры, направленные на сокращение потребления крепкого алкоголя, то продажи пива выросли, но вот на объёмах потребления крепких напитков это не отразилось.

При этом Татьяна Антонова подчеркнула, что в Псковской области заболеваемость алкоголем стабилизировалась, но имеет место рост потребления наркотиков.

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