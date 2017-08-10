Активисты «Трезвой России» закрасили в Пскове объявления о продаже наркотиков

16:54, 10 августа 2017, ПАИ

Команда федерального проекта «Трезвая Россия» по Псковской области совместно с Иваном Мешковым провели рейд по уничтожению объявлений о распространении наркотиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в проекте.

После первого рейда, направленного на уничтожение объявлений о распространении наркотиков через Интернет, в адрес активистов поступило порядка десяти обращений от псковичей с призывом о помощи. «Сразу три письма пришли от жителей домов, которые граничат со школой №8. Иван Мешков выразил желание присоединиться к нашему рейду и лично принять участие в ликвидации объявлений. Команда федерального проекта «Трезвая Россия» призывает сотрудников МВД активно сотрудничать с нами и пресекать распространение подобных надписей на фасадах наших домов. В свою очередь, хочется отметить, что по каждому обращению граждан мы будем реагировать», - заявил активист проекта Дмитрий Яковлев.

«Мы закрасили огромное количество надписей. В каждом месте были по 2-3 объявления. К сожалению, очень много таких граффити рядом со школой, даже на детских площадках все в этих объявлениях», - рассказала активист проекта «Трезвая Россия» Алина Лукьяненко.