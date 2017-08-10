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Общество

Замглаврача псковского наркодиспансера: Мнение, что электронная сигарета поможет бросить курить, ошибочно

«Мнение, что электронная сигарета поможет бросить курить, ошибочно», - заявила заместитель главного врача Псковского наркологического диспансера Татьяна Антонова в эфире проекта ПАИ-live 10 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Татьяна Антонова подчеркнула, что вейп или электронная сигарета, напротив, могут стать первой ступенью к табакокурению.  

При этом она отметила, что курение – это психологическая зависимость, от которой очень сложно избавится. «Обмануть мозг сложно: если у человека уже болезнь, то ему сложно избавится от никотиновой сигареты. Ему всё равно захочется получить эффект, который он получает от никотина», - сказала врач.

По её словам, чтобы бросить курить, человеку нужно иметь высокую мотивацию, а переход на электронную сигареты – не выход, поскольку её курение – это тоже зависимость.

В тоже время Татьяна Антонова считает, что законодательные меры, направленные на противодействие табакокурению, дали эффект, но во всех городах. Она отметила, что в Пскове действительно курить стали меньше, а вот в столичных регионах ситуация не изменилась.

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