Противопожарное состояние псковских школ проверяют сотрудники МЧС

21:50, 10 августа 2017, ПАИ

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области проводит комплекс мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях. В частности, проходят проверки противопожарного состояния учреждений образования и участие в комиссиях по их приёмке, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе данных мероприятий проверяется работоспособность и исправность автоматических систем противопожарной защиты, а также состояние эвакуационных выходов и соответствие планов эвакуации на случай возникновения пожаров, наличие и исправность первичных средств пожаротушения (огнетушителей). В настоящее время государственные инспекторы по пожарному надзору продолжают принимать участие в работе комиссий по приёмке образовательных учреждений. Подвести окончательные итоги о готовности образовательных учреждений к новому учебному году можно будет после завершения работы комиссий.

В МЧС добавили, что во второй половине августа-начале сентября на территории субъекта пройдёт «Месячник безопасности в образовательных учреждениях Псковской области». В ходе мероприятия государственные инспекторы совместно с сотрудниками Федеральной противопожарной службы будут проводить практические занятия (тренировки) по эвакуации людей в случае возникновения пожара, а также противопожарные инструктажи и беседы с профессорско-преподавательским составом, обслуживающим персоналом и учащимися всех категорий по вопросам обеспечения пожарной безопасности.