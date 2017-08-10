Глава Пскова вышел в ещё одну социальную сеть
Глава Пскова Иван Цецерский зарегистрировался в социальной сети «ВКонтакте». Отметим, он уже ведёт странички Facebook и Instagram.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, с просьбой зарегистрироваться «ВКонтакте» к Ивану Цецерскому обратился один из слушателей во время эфира с участием главы города на радио «Маяк». «Он попросил Ивана Николаевича присоединится к этой соцсети, где много молодых и креативных людей, глава города пообещал сделать это в ближайшее время. И вот обещание выполнено», - заключили в пресс-службе.