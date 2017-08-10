Продолжается набор участниц на конкурс «Миссис Бабушка - 2017»

18:06, 10 августа 2017, ПАИ

В Пскове продолжается набор участниц на конкурс «Миссис Бабушка - 2017», организаторами которого выступают аквапарк «Акваполис», Медиахолдинг Псковской области и продюсерский центр «Королев продакшн».

«Участниц конкурса ожидает насыщенная программа: фотосессии, мастер-классы и увлекательные мероприятия. Каждая участница сможет себя почувствовать настоящей звездой и по-новому самореализоваться и показать свои таланты», - сообщил Псковскому агентству информации его организаторы директор конкурса Николай Королев.

К участию в конкурсе допускаются участницы старше 45 лет, которые являются бабушками. Участница должна занимать активную жизненную позицию, которая поможет в полной мере раскрыть ее таланты. Наличие творческих навыков приветствуется.

Кастинг состоится 27 августа в конференц-зале аквапарка «Акваполис».

Напомним, финал конкурса «Миссис Бабушка - 2017» пройдет в День пожилого человека, 1 октября.

Справки и прием заявок по телефону 8(911) 395-47-99.