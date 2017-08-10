В преддверии профессионального праздника лучшие строители Псковской области получили награды

19:41, 10 августа 2017, ПАИ

Ежегодная конференция, посвященная Дню строителя, состоялась в Пскове 10 августа. В ней приняли участие представители строительных организаций региона и ветераны отрасли, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

От имени губернатора Псковской области Андрея Турчака с наступающим праздником собравшихся поздравила его первый заместитель Вера Емельянова. Она отметила, что в этом году День строителя проходит в канун завершения масштабных для региона строительных проектов. Так, через несколько недель откроют свои двери построенная впервые за последние 25 лет новая школа в деревне Борисовичи Псковского района и отреставрированный Великолукский драматический театр. Кроме того, в этом году новый современный перинатальный центр в Пскове начнет принимать своих первых рожениц.

«Мне хочется поблагодарить вас за то, что строительный комплекс Псковской области имеет свою уникальное лицо. Все, что нас окружает, — дело рук людей вашей профессии. И то, что тысячу лет наш город славится особыми архитектурными традициями, это тоже, конечно, ваша заслуга», — сказала она и пожелала строителям новых свершений и успехов.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил строителей от имени коллег-депутатов. Он обратил внимание, что, если отталкиваться от цифр, строительная отрасль занимает в экономике области одно из ведущих мест, а если оценить в целом степень её влияния на развитие экономики, то строительству по праву принадлежит ведущее место. «Любая стройка тянет за собой целую цепочку участников процесса: это и сами строители, и те, кто обеспечивает стройку материалами – в итоге задействовано большое количество людей, проживающих на территории Псковской области», - отметил Александр Котов.

Председатель Собрания поблагодарил всех, кто выбрал благородную профессию строителя. «В последние годы у нас много примеров строительства крупных объектов, над созданием которых трудились наши строительные компании, наши жители. Нам есть, чем гордиться. Наши строители владеют самыми современными технологиями, в области успешно работает производство строительных материалов. Отрадно, что вы шагаете в ногу со временем и выполняете свою работу качественно», - сказал Александр Котов и пожелал строителям успешной реализации проектов, которые впоследствии будут радовать псковичей.

Заместитель главы города Пскова Сергей Гаврилов от имени городских властей также поздравил строителей с профессиональным праздником: «Профессия строитель одна из важных, потому что вы строите не просто здания, вы строите - будущее. Очень важно в вашей работе не только возвести строения, но и сохранить архитектурное наследие, создать уникальный облик города, чтобы он был удобным для жизни и привлекательным для гостей. Мы видим, как преображается город благодаря вашему труду». Сергей Гаврилов выразил благодарность ветеранам отрасли за восстановление города после Великой Отечественной войны и вручил им приветственные адреса главы города.

Также в этот день звучали поздравления с профессиональным праздником от председателя Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрея Агапова, председателя Государственного комитета Псковской области по строительному и жилищному надзору Валерия Полупанова и других приглашенных.

С ответным словом выступил ветеран строительной отрасли, Почетный гражданин города Пскова Анатолий Васильев. «Без прошлого нет настоящего. Оглядываясь на прошлое, нашему поколению строителей есть, что вспомнить. Мы принимали участие в восстановлении разрушенного хозяйства и его развитии. Это было время строительного бума, когда с каждым годом объемы строительных работ только росли. Мы создали хороший фундамент, и сейчас я радуюсь, когда вижу благоустройство центральной части Пскова, новые гостиницы и новые здания. Я верю, что строители будут востребованы во все времена. Желаю нынешнему поколению держать марку псковского строительства», — сказал ветеран отрасли.

В рамках торжественной конференции лучшим строителям региона были вручены почетные грамоты администрации Псковской области и профильных комитетов, грамоты и благодарности главы города Пскова, благодарности Псковского областного Собрания депутатов и другие награды.

В Псковской области свой профессиональный праздник во второе воскресенье августа отмечают более 10 тысяч строителей.