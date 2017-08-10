Благоустройство «Сквера искусств» обсудили псковичи в рамках «Школы активного гражданина»

20:13, 10 августа 2017, ПАИ

Состоялась очередная встреча жителей города в «Школе активного гражданина», организованная общественной палатой муниципального образования «Город Псков» при поддержке Союза собственников недвижимости Псковской области, регионального центра «ЖКХ Контроль», областного отделения «Ассоциация юристов России». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Встречу открыл депутат Псковской городской Думы Илья Комиссаров, который поблагодарил участников за внимание к общегородским вопросам, в том числе к проводимой администрацией города Пскова инвентаризации дворовых и общественных территорий.

Собравшиеся обсудили вопрос благоустройства городского «Сквера искусств» на «Четырех углах». Это традиционное место отдыха горожан уже давно требует капитального ремонта, после которого в парке должны появиться новые асфальтовые дорожки, удобные скамейки, освещение и клумбы. Окончательно полная картина будущего благоустройства будет понятна после сбора всех предложений.

«В настоящее время уже идет сбор предложений по благоустройству «Сквера искусств». Парк должен соответствовать своему названию и стать благодаря неравнодушным псковичам сам по себе произведением искусства», - сказал Илья Комиссаров.

Собравшиеся также отметили необходимость организации тротуара возле библиотеки на улице Конной, 9. В настоящее время люди идут в библиотеку по проезжей части. Директор управляющей компании «Микрорайон №2» Дмитрий Гусаков, как член комиссии, заверил, что это будет отмечено в паспорте объекта при проведении инвентаризации территории, которая запланирована на следующую неделю.

Юристы, присутствующие на встрече, рассказали о полномочиях контролирующих и надзорных органов, а также о том, кому, когда и как писать жалобу, чтобы вопрос получил решение в кратчайшие сроки.

Активист Общероссийского народного Фронта Сергей Елизаров рассказал о реализуемых в Псковской области проектах по контролю за уборкой стихийных свалок и качеством проводимых работ по капитальному ремонту.

Отметим, обсуждение народного проекта благоустройства «Сквера искусств» и подписание горожанами заявки на благоустройство сквера в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» пройдет 30 августа в 18:00 в библиотеке на улице Конной, 6 в рамках свободной темы «Школы активного гражданина».