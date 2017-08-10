В Псковской области появились мошенники, выдающие себя за сотрудников пожарного надзора

20:37, 10 августа 2017, ПАИ

В последнее время в Главное управления МЧС России по Псковской области от жителей городов и районов стала поступать информация о том, что к ним домой приходят люди, представляются сотрудниками государственной противопожарной службы и предлагают осмотреть состояние печного отопления и электропроводки на предмет их исправности и готовности к осенне-зимнему периоду. Проведя беглый «осмотр» печи или электросчетчика, эти люди предлагают установить в доме автономные дымовые пожарные извещатели, соответственно, не бесплатно, сообщили Псковскому агентству информации в управлении.

В связи с этим ГУ МЧС России по Псковской области заявили, что сотрудники государственной противопожарной службы, а также сотрудники государственного пожарного надзора не занимаются установкой пожарной сигнализации, очисткой дымоходов, ремонтом печного отопления, не оказывают иные платные услуги населению и организациям. «Если вам предлагают выполнить какие-либо платные работы, связанные с обеспечением пожарной безопасности вашего жилища и представляются сотрудниками противопожарной службы – не верьте, перед вами мошенники!» - отметили в МЧС.

В настоящее время на территории Псковской области действительно проводятся плановые рейдовые профилактические мероприятия. Их целью является профилактика пожаров в частном жилом секторе. При обследовании частных жилых домов инспекторами по пожарному надзору проводится визуальный осмотр состояния печей, дымоходов, а также электропроводки и электроприборов. Государственные инспекторы по пожарному надзору при проведении профилактической работы обязаны быть одеты в форменное обмундирование МЧС России, иметь при себе нагрудный жетон «Государственный пожарный надзор» и служебное удостоверение, также инспектор обязан представиться, назвать свою должность, подразделение, специальное звание и фамилию.

В ходе обследования противопожарного состояния жилого дома инспектор инструктирует проживающих о мерах пожарной безопасности, указывает на выявленные недостатки, если таковые имеются.

"Если пришедший к вам человек вызывает подозрение, позвоните по телефонам: 8(8112)79-44-44 или 8(8112)79-44-01 и уточните, есть ли в пожарной охране такой инспектор. Будьте бдительны, не попадайтесь на уловки мошенников!" - призвали в МЧС.