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Общество

4 дедовичских деревни посетил сотрудник отдела надзорной деятельности МЧС

10 августа сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы провел профилактический рейд в деревнях Дубишно, Крутец, Красные Горки и Пожеревицы Дедовичского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе данного рейда осуществлен подворовой обход 5 домовладений, под роспись проинструктированы 19 человек, распространены 38 листовок, проведены индивидуальные беседы по правилам пожаробезопасного поведения в лесах.

В рамках проведенного инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории области и района, рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населенных пунктов. Доведены обязательные требования пожарной безопасности при уборке придомовых территорий. Разъяснены требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации при разведении костров и выжигании сухой растительности.

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