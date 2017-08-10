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Общество

Сборная России стала абсолютным чемпионом в «Военно-медицинской эстафете-2017»

Женская и мужская команды военных медиков, представляющие Вооруженные Силы Российской Федерации, заняли первое место на конкурсе «Военно-медицинская эстафета» в рамках Армейских международных игр. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Вторыми среди мужчин стали военные медики сборной Казахстана, среди женщин - сборная Белоруссии. Третье призовое место среди мужчин завоевали участники из Белоруссии, среди женщин бронзу получили конкурсантки из Казахстана.

В течение недели военные медики четырех государств соревновались в стрельбе из автомата Калашникова и пистолета Макарова, преодолевали полосу препятствий, осуществляли поиск раненого на поле боя, оказывали ему первую доврачебную помощь, эвакуировали экипаж из подбитой техники, а механики-водители медицинской техники состязались в экстремальном вождении на сложной трассе.

Победителей и призеров конкурса наградили медалями, кубками и почетными грамотами

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