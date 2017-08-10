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Общество

Астероид диаметром до 30 метров пролетит вблизи Земли в октябре

12 октября на расстоянии примерно 44 тыс. км от Земли пройдёт астероид 2012 TC4 размером 15-30 метров, сообщает interfax.ru со ссылкой на Европейское космическое агентство (ЕКА).

В сообщении отмечается, что в случае попадания в атмосферу Земли астероид подобного размера произвел бы такой же эффект, как челябинский метеорит, упавший в 2013 году.

Благодаря приближению астероида астрономы получат возможность изучить его состав и траекторию полета. Он был открыт в 2012 году, однако из-за особенностей орбиты астрономы до недавнего времени не могли отслеживать его перемещение и не могли сказать, как близко он подойдет к Земле.

«Кампания по наблюдению за 2012 TC 4 - часть более широкой международной инициативы, возглавляемой НАСА. Эта кампания является прекрасной возможностью проверить международные навыки по нахождению и отслеживанию объектов возле Земли, а также по оценке наших способностей давать совместный ответ на реальную астероидную угрозу», - отметили в ЕКА.

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