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Культура

Начался очередной этап реставрации в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря в Пскове

1 августа начался очередной этап реставрационных работ в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря, в котором сохранился уникальный ансамбль фресковой живописи XII века. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского музея-заповедника, к работам приступила бригада художников-реставраторов имени Владимира Сарабьянова (АО «Межобластное научно-реставрационное и художественное управление»).

В этом году работы будут производится на откосах оконных проемов. Необходимость в выполнении этого объема работ возникла в 2016 году. В ходе демонтажа старых окон специалисты обнаружили, что в древнем объеме Спасо-Преображенского собора практически все окна сохранили не только свои объемы, конфигурацию, но и фрагменты штукатурки и декоративного убранства. Таких окон в древней части собора чуть более 20: от огромных оконных проемов барабана до небольших окон в палатках верхнего этажа. Сохранность цемяночной штукатурки также различается.

В музее отметили, что этот храм был построен новгородской строительной артелью по заказу архиепископа Нифонта, скончавшегося в 1156 году. В качестве строительного материала мастера использовали крупноформатный кирпич (плинфу) и известняковые плиты. В качестве строительного раствора применялась цемянка, включавшая в свой состав битую крошку плинфы. Фракции кирпича придавали цемянке розоватый оттенок. Для отделочной штукатурки кирпич дробили и растирали более тщательно, практически в порошок. В откосах окон, на подоконниках сохранились достаточно крупные фрагменты цемяночной штукатурки. Некоторые окна были украшены цветной разгранкой, внутренним декором. В юго-западной палатке верхнего этажа было открыто древнее окно, которое было заложено после ее сооружения. Все это потребовало проведения противоаварийных работ в объемах древних окон, которые включают в себя раскрытие древней штукатурки и авторского слоя, укрепление открытых участков, заделку трещин, шпатлевку утрат старого грунта, то есть подготовку оконного проема для установки окна.

Отметим, что финансирование работ осуществляется в рамках федеральной целевой программы «Культура России 2012-2018 годы» по направлению «Сохранение культурного наследия».

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