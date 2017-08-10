За избиение 5-летнего ребёнка пскович предстанет перед судом

09:06, 11 августа 2017, ПАИ

Житель Псковского района предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 117 УК РФ (причинение физических страданий путем систематического нанесения побоев в отношении несовершеннолетнего). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе предварительного следствия установлено, что в период с 1 ноября по 14 ноября 2016 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ежедневно избивал 5-летнего ребенка своей сожительницы, причиняя сильную физическую боль и психические страдания.

Вину в содеянном обвиняемый признал в полном объеме.

Уголовное дело направлено в Псковский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет.