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За избиение 5-летнего ребёнка пскович предстанет перед судом

Житель Псковского района предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 117 УК РФ (причинение физических страданий путем систематического нанесения побоев в отношении несовершеннолетнего). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе предварительного следствия установлено, что в период с 1 ноября по 14 ноября 2016 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ежедневно избивал 5-летнего ребенка своей сожительницы, причиняя сильную физическую боль и психические страдания.

Вину в содеянном обвиняемый признал в полном объеме.

Уголовное дело направлено в Псковский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет.

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